Съдът в Кочани изслуша и последния свидетел по делото на Ива Михайлова - полицаят не е видял момента на катастрофата

Ново заседание в Кочани по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напуска града и да се лекува в България. БНТ първа ви разказа за момичето от Северна Македония, което пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година.

В съдебната зала днес, в нейна подкрепа, се събраха български народни представители от различни партии, а преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда.

Предстои да бъдат представени заключенията на вещите лица по три експертизи. Според едната Ива Михайлова е навлязла с автомобила си в насрещното движение. Другите две експертизи обаче сочат обратното – че насрещно движещият се автомобил е навлязъл с около 90 сантиметра до метър в лентата на Ива, докато е заобикалял спрян за проверка автомобил, и така е предизвикал катастрофата.

Съдът изслуша и последния свидетел - полицаят Антонио Гигов, който е спирал автомобили за проверка в момента на катастрофата и не се яви на предходното заседание.

Той заяви пред съда, че не е видял момента на катастрофата с Ива Михайлова. Той и колегата му били ангажирани с проверката на проверяван ван и само чули сблъсъка, след което видели последствията от катастрофата. Така по делото няма свидетели, които да твърдят, че са видели Ива да навлиза в насрещното платно.

Единственият свидетел, който твърди, че е видял момента на удара е Дейвид Кръстов и той твърди, че Ива е шофирла в нейната лента, без да я напуска, когато колата й е ударена. Полицаят Антонио Гигов не помни да е виждал Дейвид Кръстов.

Пред съда Гигов заяви:

"Не съм го виждал там. От хората, които познавам там беше Драги Митев, моите колеги и хора от други автомобили. Там беше и Франческо Наков. Другите, които бяха там не познавам лично. С Франческо сме приятели и избягваме да разговаряме за катастрофата."

Именно Франческо Наков е един от свидетелите, които твърдят, че Дейвид Кръстов е бил на мястото на катастрофата и първоначално е помагал при опитите от смачканите автомобили да бъдат извадени шофьорите.