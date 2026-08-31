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Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани. В този час започна ново заседание по делото срещу българската гражданка, която вече близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година.

Протестиращите настояват българката да получи разрешение да се лекува в България.

Очаква се днес да бъде разпитан последният свидетел по делото – полицай, който е спирал автомобили за проверка в момента на катастрофата и не се яви на предходното заседание.

Предстои да бъдат представени и заключенията на вещите лица по три експертизи. Според едната Ива Михайлова е навлязла с автомобила си в насрещното движение. Другите две експертизи обаче сочат обратното – че насрещно движещият се автомобил е навлязъл с около 90 сантиметра до метър в лентата на Ива, докато е заобикалял спрян за проверка автомобил, и така е предизвикал катастрофата.

Очаква се да бъдат разпитани и две вещи лица, изготвили съдебно-медицинските експертизи за загиналия при катастрофата мъж.

В съдебната зала днес ще присъстват и български народни представители от няколко политически сили – „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, „Демократична България“ и „Възраждане“. От България пристигна и екип от адвокати, които ще проследят процеса на доброволни начала.

Вече 11 месеца медицински специалисти в Северна Македония посочват в различни документи, че единственият вариант за лечението на Ива е метод, който не се прилага в болниците в страната, а се използва в България, Турция и Израел.

Въпреки това, при последното си решение Апелативният съд в Щип не разреши на Ива да напусне страната за лечение, като посочи, че тя може да бъде лекувана в Северна Македония. Днес се очаква да стане ясно как ще продължи делото и дали съдът ще се произнесе по искането за лечение извън страната.

Съдебната зала е препълнена.

#ново дело #Кочани #процес #Ива Михайлова #РСМ #лечение

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