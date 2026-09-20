Музика и политика: Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала

Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала, помрачил световното му турне. Рапърът Макълмор, който подгряваше британската звезда, беше отстранен заради коментар в подкрепа на Палестина. В знак на съпричастност три подгряващи групи се отказаха от участие в концертите в Северна и Южна Америка.

Ед Шийрън наруши мълчанието си след скандала, в който бяха замесени рапърът Макълмор и поддръжници на палестинците. Шийрън излезе сам на сцената във Филаделфия с думите:

Ед Шийрън, музикант: "Допуснах грешки, за което много съжалявам. Не искам да разочаровам феновете. Никога не съм искал да бъда музикант активист, но се оказах в центъра на важен и бурен дебат за свободата на словото и най-сложния политически въпрос на планетата. Концертите ми винаги са били безопасно място за всички и това е изключително важно за мен".

Британският музикант описа атаките на Хамас на 7 октомври като ужасяващи и нарече ситуацията в Газа катастрофална и несправедлива.





Преди първия концерт на Ед Шийран след скандала пропалестински демонстранти организираха протест.

"Постъпката на Ед Шийрън не беше честна. Имаше възможност да покаже смелост, но вместо това изхвърли Макълмор и се поддаде на един съмнителен милиардер. Ако не избереш страна, това означава, че вече си заел страна. И това се вижда по билетите - хората се опитват да ги продадат, макар и на половин цена".

Американският рапър Макълмор обяви, че е бил отстранен от турнето на Ед Шийран, след като по време на концерт е призовал за „свобода за Палестина“ и е изразил подкрепа за палестинците в Газа и на Западния бряг. Самият Ед Шийрън уточни, че решението не е взето от него, а от промоутъра на турнето.



