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Музика и политика: Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 02:15 мин.
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Ед Шийрън - концерт
Снимка: БГНЕС
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Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала, помрачил световното му турне. Рапърът Макълмор, който подгряваше британската звезда, беше отстранен заради коментар в подкрепа на Палестина. В знак на съпричастност три подгряващи групи се отказаха от участие в концертите в Северна и Южна Америка.

Ед Шийрън наруши мълчанието си след скандала, в който бяха замесени рапърът Макълмор и поддръжници на палестинците. Шийрън излезе сам на сцената във Филаделфия с думите:

Ед Шийрън, музикант: "Допуснах грешки, за което много съжалявам. Не искам да разочаровам феновете. Никога не съм искал да бъда музикант активист, но се оказах в центъра на важен и бурен дебат за свободата на словото и най-сложния политически въпрос на планетата. Концертите ми винаги са били безопасно място за всички и това е изключително важно за мен".

Британският музикант описа атаките на Хамас на 7 октомври като ужасяващи и нарече ситуацията в Газа катастрофална и несправедлива.



Преди първия концерт на Ед Шийран след скандала пропалестински демонстранти организираха протест.

"Постъпката на Ед Шийрън не беше честна. Имаше възможност да покаже смелост, но вместо това изхвърли Макълмор и се поддаде на един съмнителен милиардер. Ако не избереш страна, това означава, че вече си заел страна. И това се вижда по билетите - хората се опитват да ги продадат, макар и на половин цена".

Американският рапър Макълмор обяви, че е бил отстранен от турнето на Ед Шийран, след като по време на концерт е призовал за „свобода за Палестина“ и е изразил подкрепа за палестинците в Газа и на Западния бряг. Самият Ед Шийрън уточни, че решението не е взето от него, а от промоутъра на турнето.

#извинение #Ед Шийрън #скандал

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