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Бягане с кауза във Варна: Студенти събират средства за детски линейки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Чете се за: 01:37 мин.
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Над 300 участници се включиха в благотворително бягане в Морската градина във Варна, организирано от Асоциацията на студентите по дентална медицина. Събраните средства ще бъдат предоставени на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“, чиято кауза от години е свързана с даряването на медицинска апаратура, купуването на детски линейки и мобилни пунктове за кръводаряване.

Благотворителното бягане се случва само седмица преди есенната кампания по събиране на капачки и парични средства в подкрепа на болни деца и бебета. Днес младите хора бягаха в три дистанции, като минималното дарение за участие е 10 евро.

Карина Добрева, организатор: „Искаме да покажем, че когато се съберем цялата общност, можем да постигнем много повече с добра кауза и да допринесем за обществото. Ако всеки от нас може да стигне до някъде, заедно можем да стигнем много по-напред и да правим истинска промяна от утрешния ден.“

Георги Тодоров, студент по дентална медицина: „Освен че аз подкрепям движението и спорта, се радвам, че има и благотворителна кауза, която можем да подкрепим по някакъв начин. Искам, освен да подбудя хората да се движат малко повече и да спортуват, искам и да се ангажират и с благотворителна дейност.“

#бягане с кауза #детски линейки #маратон #благотворителност #Варна #студенти

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