Бягане с кауза във Варна: Студенти събират средства за детски линейки

Над 300 участници се включиха в благотворително бягане в Морската градина във Варна, организирано от Асоциацията на студентите по дентална медицина. Събраните средства ще бъдат предоставени на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“, чиято кауза от години е свързана с даряването на медицинска апаратура, купуването на детски линейки и мобилни пунктове за кръводаряване.

Благотворителното бягане се случва само седмица преди есенната кампания по събиране на капачки и парични средства в подкрепа на болни деца и бебета. Днес младите хора бягаха в три дистанции, като минималното дарение за участие е 10 евро.

Карина Добрева, организатор: „Искаме да покажем, че когато се съберем цялата общност, можем да постигнем много повече с добра кауза и да допринесем за обществото. Ако всеки от нас може да стигне до някъде, заедно можем да стигнем много по-напред и да правим истинска промяна от утрешния ден.“