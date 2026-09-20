Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта

Повече пари за бизнеса и за предприемачите, които създават добавена стойност. Това поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на организираната от партията академия „Новите умове“ в Добрич. По думите му се задава криза в Европа и не трябва да се харчат пари от бюджета, които няма да увеличат инвестициите в икономиката, подобно на последната подкрепа от 50 евро заради високите цени на горивата.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: „Аз мисля точно обратното на правителството. Трябва да си се върнем там, където бяхме, а там, където бяхме, значи финансова дисциплина, мерките да са адекватни и към този, който произвежда. Този, който донася тези 50 евро, да теглим заеми, за да ти давам пари да си караш колата – аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? Катастрофа – в хазарта. Милиарди инвестират българите в хазарт. Когато излязохме преди няколко месеца и дадохме най-разточителния бюджет, българите възроптаха и скочиха срещу нас, защото разбраха, че не сме искрени.“