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Александър Иванов, ГЕРБ: Мерките на кабинета "Радев" заради високите цени на горивата ще подсилят инфлацията

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Мерките на кабинета "Радев" заради високите цени на горивата ще подсилят инфлацията. Това обясни в студиото на "Говори сега" заместник-председателят на икономическата комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Александър Иванов.

"Това са едни пари, които, за съжаление, доколкото разбрахме от обявената пресконференция, няма да стигнат доникъде и ще бъдат изхарчени напразно и ще подсилят инфлацията. Проинфлационни мерки, ние като дясноконсервативна партия, не ги подкрепяме."

Според думите на Иванов трябва да си зададем въпроса защо се отпускат по 50 евро за 550 000 граждани в предизборен месец.

"С 50 евро, които правителството на Радев иска да даде, в предизборен месец, трябва да си зададем въпроса - не е ли някакъв опит да подтикнат гражданите, да подкрепят определен кандидат за президент, който е подкрепен от партията на господин Радев.

БНТ: Т.е. купуване на избори - това ли подозирате?

- Ами, грозно изглежда, защото иначе, по никакъв друг начин, никаква икономическа логика и никаква логика по линия на това да се намали цената на горивото, не виждам. Но това се даде на 500 хиляди български граждани, било то и социално слаби 50 евро, за мен е важно да питам останалите 6 милиона български граждани, дали са съгласни с това. И аз смятам, че много от тях няма да са съгласни."

Депутатът е категоричен, че правителството на Радев може да вземе по-адекватни мерки, за да не се стига до такова увеличение на цените на горивата на бензиностанциите.

"Аз смятам, че е по-правилно да се насочат мерки, защото пак подчертаваме 131 народни представители, цялото правителство на господин Радев, може да използва лостовете и механизмите на държавата, защо да се стига до такова увеличение на цените, включително на горивата. Не може да не ви прави впечатление, и много анализатори го казват по икономически предавания, които следя, че цената към момента на бензиноколонката не отговаря на цената на бензиноколонката, т.е. много по-висока е, поне с 30% от предходни години, когато сорта Брент се е търгувал на нива до 125 долара за барел. Сега проверих 95 долара е цената на петрол Брент, пък на дизела гони психологическата граница от 2 евро."

Относно отпадането на акциза на пропан-бутана Иванов коментира:

"За отопление и за готвене, битово потребление е освободен от акциз пропан-бутана, т.е. с нулева ставка. ЛПГ, който се използва за превоз, за автомобили, за автобуси, сега нивото на акциз е 173 евро. При сегашна цена на литър пропан-бутан на бензиноколонка от 67 евроцента, ако махнем тези 17, които ще отпаднат, той ще стане по-евтин отколкото преди една година. Т.е. пак не виждам как намаляват цената на горивата. Имайте предвид, че на ЛПГ, т.е. на газ, се движат, може би, най-малко автомобили в страната."

Вижте целия разговор във видеото.

# Александър Иванов #цени на горивата #Инфлация #мерки

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