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Слънчево с превалявания на места в планинските райони

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В следобедните часове ще бъде слънчево и на отделни места над планинските райони от Западна България ще превали. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 28°, по-ниски по крайбрежието на морето – от 24° до 26°. Ще духа слаб, източен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 11° и 16°, в София – около 11°, а максималните – между 27° и 32°, в София – около 29°, на морския бряг – между 24° и 27°. Утре ще е предимно слънчево, със следобедни превалявания и гръмотевици на отделни места над планинските райони на Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Слънчево ще бъде и по Черноморието с временни увеличения на облачността, главно над южното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток.

И над планините ще духа слаб до умерен, североизточен вятър. Ще бъде слънчево, но след обяд на отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 17° на Алеко до 22° на Боровец.

В началото на следващата седмица вятърът ще се усили и на места ще превали. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, през първия ден на повече места ще има валежи от дъжд, а през втория ще намалеят. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето места ще са между 15° и 20°, а минималните – между 7° и 12°. В четвъртък ще е слънчево. Вятърът ще отслабне, ще бъде от юг-югозапад и ще започне затопляне.

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