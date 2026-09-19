Четирима българи излизат на ринга на европейското по бокс в София

Четири срещи с българско участие предстоят днес на европейското първенство по бокс в София, като сред най-очакваните двубои са тези на бронзовия олимпийски медалист Хавиер Ибаниес и завръщащата се на ринга Станимира Петрова.

Програмата за България ще бъде открита от Златислава Чуканова, която първа от родните представители ще се качи на ринга.

Малко след 16:00 часа вниманието ще бъде насочено към Хавиер Ибаниес. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж ще се изправи срещу италианеца Томазо Счияка в категория до 55 килограма. За Ибаниес това означава слизане в по-ниска категория в сравнение с тази, в която се състезаваше на олимпийския ринг.

Друг от акцентите в програмата ще бъде завръщането на Станимира Петрова. Българката отново ще участва в официален двубой след близо две години пауза, като срещата ѝ се очаква малко преди 19:00 часа.

Последният български представител, който ще се качи на ринга днес, е Благовест Неделчев, с чийто двубой ще приключи програмата с родно участие.

Междувременно двама български състезатели вече приключиха участието си на шампионата. В категория над 90 килограма Кирил Георгиев отстъпи с неединодушно съдийско решение пред украинеца Ловчински.

До 75 килограма Семьон Болдиров пък не успя да излезе на ринга за двубоя си срещу италианеца Гилардучи заради здравословен проблем.

Програмата от двата ринга на "Асикс Арена" започва от 13:30 часа, а двубоите можете да наблюдавате в спортната секция на сайта ни bntnews.bg/sport







