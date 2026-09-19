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Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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По-малко Брюксел, по-строг контрол върху миграцията и край на политическата изолация на „Алтернатива за Германия“ във Федералната република. Това са част от основните послания на крайнодясната партия в навечерието на ключовите регионални избори утре в Берлин и Мекленбург – Предна Померания.

„Алтернатива за Германия“ иска връщане на решенията в редица области от европейско към национално ниво. Според евродепутата Маркус Буххайт вотът за партията вече не е протестен, а желание за промяна в системата.

Маркус Буххайт, евродепутат от „Алтернатива за Германия“: „Би било вече напредък, ако изобщо започнат да назовават проблемите. Те са в сферата на миграцията, във високите цени на енергията заради сертификатите за въглероден диоксид, заради провалена климатична политика, заради една наивна политика в много области, която за определен период се е оставяла да бъде водена от общественото мнение, включително и от млади хора като Грета Тунберг.“

„Алтернатива за Германия“ настоява за отпадане на защитната стена на национално и регионално ниво.

Маркус Буххайт, евродепутат от „Алтернатива за Германия“: „Фактически защитната стена вече е изчезнала. Просто това все още не е достигнало до централата на ХДС. Трябва да се върнем към политика на прагматизма. И всеки, който е способен и има желание да подкрепи такава политика – независимо дали на общинско, регионално ниво или тук, в Брюксел – е добре дошъл при нас.“

Във външната политика партията е против по-нататъшното европейско сближаване с Украйна.

Маркус Буххайт, евродепутат от „Алтернатива за Германия“: „Искаме този конфликт да приключи възможно най-бързо и това да бъде в интерес на всички участници. Искаме също отново свободна търговия с Русия.“

Регионалните избори в Германия ще бъдат тест за подкрепата към „Алтернатива за Германия“, но и за това дали санитарният кордон около партията ще остане част от политическия модел на страната.

#Маркус Буххайт #алтернатива за германия #Германия

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