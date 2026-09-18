В навечерието на ключови регионални избори: Тест за Мерц и ще продължи ли победната вълна на "Алтернатива за Германия"

Германците гласуват тази неделя в две ключови провинции - столицата Берлин и Мекленбург Предна Померания. Изборите се провеждат две седмици след историческата победа на крайнодясната "Алтернатива за Германия" в Саксония Анхалт, където партията събра повече от 40% подкрепа.

Вотът в Берлин и Мекленбург Предна Померания е тест за канцлера Фридрих Мерц и за управляващата коалиция в Германия. Ще има ли политически сътресения в най-голямата държава в Европейския съюз? Двата вота ще покажат и дали силният, исторически резултат на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт е регионален, източногермански феномен или партията има потенциал да разшири още повече влиянието си.

Канцлерът Фридрих Мерц от консервативния "Християндемократически съюз" е подложен на огромен натиск, като в Берлин вече се обсъждат и сценарии за неговата смяна. Заради важните избори тук, Мерц дори отмени участие следващата седмица в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да е готов да реагира на резултатите още в неделя вечер, след като изборните секции затворят.

Показателно за това, че столът на Мерц се клати е и фактът, че осемте министър-председатели на "Християндемократически съюз" излязоха преди изборите в неделя със съвместно писмо в негова подкрепа. Въпреки че регионалните избори не променят непосредствено федералното управление в Германия, те съществено влияят върху двете управляващи в Германия партии - "Християндемократически съюз" и "Германската социалдемократическа партия" и върху политическите акценти на федерално равнище, включително по европейски и външнополитически въпроси.

В Берлин надпреварата се очаква да бъде между управляващата сега партия на Мерц - Християндемократическия съюз, и Левицата - наследник на бившата Комунистическа партия на Източна Германия. За първи път след обединението Левицата има реален шанс да спечели столицата, а "Алтернатива за Германия" да стане трета.

Мартин Йотов години наред работи в германския парламент и следи германската политика.

Мартин Йотов, експерт в Бундестага: "В Берлин като цяло лявата партия винаги е била сравнително силна и това са двете алтернативи, които хората виждат, различни от традиционните партии. Вдясно имаме "Алтернатива за Германия", другата е Левицата. Не знам дали за съжаление или не, но според мен хората се обръщат към крайностите, а не какво може да се направи в средата."

В Берлин водеща тема в кампанията са цените на наемите, които рязко скочиха през последното десетилетие. Според различни оценки градът се нуждае от стотици хиляди нови жилища. Левицата предлага друго решение - отчуждаване на жилища на големи частни компании.

Мареен Харант, жител на Берлин: "Фактът, че в Берлин наемът лесно стига 1500 евро или повече за апартамент с една или две стаи, трябва незабавно да се промени. Кой изобщо би могъл да си позволи това? Не виждам как е възможно с нормална заплата."

На около два часа път от Берлин картината е различна. Мекленбург - Предна Померания години наред беше бастион на Германската социалдемократическа партия. В момента социалдемократите имат почти изравнени резултати с "Алтернатива за Германия".

Засега навсякъде партиите отказват коалиции с крайнодесните.

Мартин Йотов, експерт в Бундестага: "Формално т.нар. защитна стена или огнен вал си стои, наблюдава и в парламента, "Алтернатива за Германия" нямат зам.-председател на Бундестага, никоя от партиите не гласува за такъв зам.-председател. Но колкото по-силна става Алтернатива за Германия, толкова повече реално определя и политическия дневен ред. Съответно няма как на сто процента да бъде изолирана. Ако в Саксония Анхалт има министър-председател от "Алтернатива за Германия", то при всички положения канцлерът, както и правителството ще трябва да работят с него."

Регионалните избори в Берлин и Мекленбург могат да отекнат силно не само в Германия, но и в цяла Европа.