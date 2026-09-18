Учение във Финландия в защита на подводната инфраструктура

Финландски командоси проведоха учения за противодействие на саботажни действия срещу критична подводна инфраструктура. След началото на войната в Украйна Финландия и Балтийските републики регистрираха редица случаи на прекъсване на електрически кабели, съобщителни линии и газопроводи.

Представители на бреговата охрана, полиция и въоръжените сили на Финландия превзеха показно кораб в Балтийско море, поставиха екипажа под контрол и претърсиха морския съд. Възможни признаци, че даден кораб провежда саботажни действия са внезапна промяна на скоростта и курса при преминаване над подводни комуникации.

Реакцията на финландските сили става по-бърза и ефективна след всеки инцидент.

Първият кораб, извършил подозрителни маневри е успял да напусне района преди намесата на властите, но последният е бил поставен под контрол в рамките на часове.

Иля Илин - Гранична полиция на Финландия: "Влаченето на котвата по дъното за прекъсване на кабелите е един от начините за повреждане на подводната инфруструктура. Има и други начини. например залагане на експлозиви с участие на водолаз или мини-подводница, подводен робот или друга технология. Длъжни сме да отчитаме всичко това в нашите сценарии за различни учения."

При реална заплаха дежурните специални части на Финландия могат да бъдат в базата си до един час и да изпратят на място хеликоптер или катер. Освен това, правителството иска нови правомощия за Бреговата охрана, които да ѝ позволят спиране и инспектиране на кораби под фалшив флаг, както и противодействие срещу подводни дронове.