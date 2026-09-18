БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учение във Финландия в защита на подводната инфраструктура

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Запази

След началото на войната в Украйна Финландия и Балтийските републики регистрираха редица случаи на прекъсване на електрически кабели и газопроводи

Слушай новината

Финландски командоси проведоха учения за противодействие на саботажни действия срещу критична подводна инфраструктура. След началото на войната в Украйна Финландия и Балтийските републики регистрираха редица случаи на прекъсване на електрически кабели, съобщителни линии и газопроводи.

Представители на бреговата охрана, полиция и въоръжените сили на Финландия превзеха показно кораб в Балтийско море, поставиха екипажа под контрол и претърсиха морския съд. Възможни признаци, че даден кораб провежда саботажни действия са внезапна промяна на скоростта и курса при преминаване над подводни комуникации.

Реакцията на финландските сили става по-бърза и ефективна след всеки инцидент.

Първият кораб, извършил подозрителни маневри е успял да напусне района преди намесата на властите, но последният е бил поставен под контрол в рамките на часове.

Иля Илин - Гранична полиция на Финландия: "Влаченето на котвата по дъното за прекъсване на кабелите е един от начините за повреждане на подводната инфруструктура. Има и други начини. например залагане на експлозиви с участие на водолаз или мини-подводница, подводен робот или друга технология. Длъжни сме да отчитаме всичко това в нашите сценарии за различни учения."

При реална заплаха дежурните специални части на Финландия могат да бъдат в базата си до един час и да изпратят на място хеликоптер или катер. Освен това, правителството иска нови правомощия за Бреговата охрана, които да ѝ позволят спиране и инспектиране на кораби под фалшив флаг, както и противодействие срещу подводни дронове.

# подводна инфраструктура  #войната в Украйна #учение #Финландия

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
2
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
3
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
4
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
6
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Европа

Какви са ползите от прехода към електрически камиони за превозвачите в Германия?
Какви са ползите от прехода към електрически камиони за превозвачите в Германия?
Румънски евродепутат е предложението на президента Никушор Дан за премиер на страната Румънски евродепутат е предложението на президента Никушор Дан за премиер на страната
Чете се за: 02:30 мин.
Две картини на Моне бяха изложени за първи път в Париж, преди да бъдат продадени на аукцион Две картини на Моне бяха изложени за първи път в Париж, преди да бъдат продадени на аукцион
Чете се за: 00:45 мин.
За втора година Ирландия бойкотира "Евровизия" За втора година Ирландия бойкотира "Евровизия"
Чете се за: 00:42 мин.
Илхан Кючюк: Отношенията със Северна Македония са все по-трудни и все по-лоши Илхан Кючюк: Отношенията със Северна Македония са все по-трудни и все по-лоши
Чете се за: 03:52 мин.
Най-малко 18 ранени при руски удари срещу Киев Най-малко 18 ранени при руски удари срещу Киев
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
Премахва се акциза на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол 8 министри ще отговарят на въпроси на днешния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Цветомир Николов за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз Цветомир Николов за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Почистват речните корита в Югозапада в очакване на сезона на дъждовете
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Газа тъне в разруха, хиляди жилищни сгради са пред рухване
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ