Какви са ползите от прехода към електрически камиони за превозвачите в Германия?

Инвестициите в електрически камиони стават все по-рентабилни в дългосрочен план за транспортните компании в Германия, въпреки относително по-високите първоначални разходи. Причината е рекордното поскъпване на изкопаемите горива вследствие прекъснатите доставки заради войните в Иран и Украйна. Оказва се, че експлоатацията на електрически камион е по-изгодна в сравнение с дизеловия аналог с около 1800 евро на месец.



Преминаването към електрически камиони ще позволи намаляване на вноса на петрол в Европа с 22% до 2035, което означава икономия на 28 милиарда евро. Ли Уанг се смята за пионер като „първият китайски шофьор на електрически камион в Германия“. Работодателят му е започнал да преминава към електрически камиони още преди седем години.

Райнер Шмит, управител на транспортна фирма: „Първоначалната идея беше устойчиво развитие и изпробване на нова концепция за задвижване. Сега в наша полза е ускореното навлизане на електричеството заради кризата в Иран, затварянето на Ормузкия проток и поскъпването на петрола.“

Предизвикателство пред прехода към електрически тежкотоварен транспорт в Германия и Евросъюза като цяло е острият дефицит на зарядни станции с голяма мощност. Тежкотоварните камиони се нуждаят от специализирана мегаватова мрежа. Тя трябва да зарежда за 45 минути, колкото е законоустановената задължителна почивка на шофьорите след всеки 4,5 часа, прекарани зад волана.

Браншът в Германия прогнозира, че ще са необходими 4000 такива зарядни станции до 2030 година. Планираните за момента са значително по-малко., което създава проблеми по границите с Полша и Чехия. Предприемачите -пионери обаче не съжаляват за избора си при цена на едро на дизела около две евро, спрямо евро и 40 преди три седмици.

Райнер Шмит, управител на транспортна фирма: „Това е абсолютна катастрофа. В нашия сектор общите разходи са се увеличили с около 20 до 30 поради поради поскъпването на петрола. Всички наши колеги са изправени пред криза на ликвидността – това е много сериозен проблем.“

Като друг проблем се очертава потенциален риск за електропреносната мрежа.

Според предварителни оценки преминаването на тежкотоварния транспорт на ток в Германия би изтеглило едновременно 8 гигавата мощност по време на прозореца за зареждане. Федералното министерство на транспорта обяви инициатива от един милиард евро за изграждане на бързи зарядни станции по магистралите, специално за камиони.