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Почистват речните корита в Югозапада в очакване на сезона на дъждовете

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Чете се за: 02:10 мин.
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Кои са критичните места и в безопасност ли са хората?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Преди сезона на дъждовете, местните власти и аварийните екипи започват огледи на коритата на големите реки в Югозападна България.

Кои са критичните места и в безопасност ли са хората, чиито къщи се намират в близост до тях?

Денислав използва свободното си време често да лови риба. Наблюдава, че където и да отиде, коритата и на големите и на малките реки са задръстени от големите дървета, наноси и отпадъци.

Денислав Тодоров – рибар: Като цяло се притесняваме, но няма какво да направим, не можем със собствени сили да успеем да премахнем цялото това нещо и съобразяваме се с обстоятелствата.

Крум: Има страшно много и растителност и храсти, които са израснали в речното корито, които при наводнение ще задържат боклуци, които ще носи реката. Ако има силен проливен дъжд е съвсем вероятно реката да
направи проблем.

В края на лятото проблемът със замърсяването на реките у нас достига критични нива. С този проблем се сблъскват често и аварийните спасителни екипи.

Владимир Филков – ръководител на Аварийно-спасителен отряд– Благоевград: Част от коритата тук в община Благоевград и не само, тъй като провеждаме операции в други части на Югозападна България са доста обрасли, на доста места има доста боклуци, които трябва да се почистят, защото знаете какво стана в Струмяни. Там също не се очакваше това да се случи.

И рибари и граждански организации се надяват най-критичните места на двете големи реки – Струма и Места да бъдат почистени. Такива мерки спешно вече бяха взети по коритото на река Струма край Бобошево, в област Кюстендил.

#сезона на дъждовете #почистване на речни корита #доброволци #почистване

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