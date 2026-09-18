Газа тъне в разруха, хиляди жилищни сгради са пред рухване

Около 3 хиляди жилищни сгради, засегнати от израелските удари, са под риск от срутване, сочат експертни оценки.



Броят им може да нарастне с провеждането на допълнителни оценки. Една от тях тази седмица взе 21 жертви, а 45 бяха извадени живи от отломките.

Десетки хиляди принудително разселени палестинци продължават да живеят в напукани, нестабилни или частично разрушени сгради поради липса на палатки или подходящи убежища.

Дейностите по укрепване на сградния фонд и разчистване на отломките са затруднени от липса на техника и продължаващата израелска блокада, която спира доставките на строителни материали.