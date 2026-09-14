Войната в Иран: Цената на петрола продължава да расте

Цената на петрола продължава да се покачва заради напрежението в Близкия Изток. Тази сутрин сорт "Брент" се търгува за близо 108 долара за барел.

Поскъпването се свързва със задълбочаващия се конфликт между хутите и Саудитска Арабия. Повлия и отменената в последния момент среща в Оман за Ормузкия проток. В разговорите трябваше да се включат всчики страни от Персийския залив. Техеран продължава да настоява да има водеща роля в Ормузкия проток, включително да събира такси за преминаване. Оман обаче също има излаз на протока и не приема тази позиция. Районът продължава да е изключително опасен. Вчера там проток отново беше атакуван търговски кораб.