Борисов за мерките на държавата: Отмяната на забраната за износ на нефтопродукти е грешка

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов отмяната на забраната за износ на нефтопродукти е грешка. Народното събрание взе това решение преди дни. Той разкритикува и увеличението на данъците, както и заемите, които правителството изтегли.

За мен е груба грешка, че се освободи нафтата. Газ ще има за Европа, ще бъде много по-скъп, разбира се, но ще има. Бензин ще има. Около 500 милиона тона ли, да не бъркам цифрата, ще излезе дефицитът в нафтата. И тя се изнася сега с пълна сила. Точно това, което стане дефицит, взимат. И след някой друг месец. Вместо да я оставят, да я пуснат на пазара със старата цена, защото тя е преработена от рафинерията, при цена на петрола, който е далече под 108 долара за барел.