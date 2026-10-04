"Всеки, имащ нужда е добре дошъл": Събират средства за ново "камионче за топла храна"

Всеки вторник, петък и неделя доброволци приготвят и раздават топла храна на най-нуждаещите се. Камиончето за топла храна в двора на Александровска болница вече 7 години е място за подкрепа за стотици хора. Единственото, което те трябва да носят е собствен съд за хранене.



Емилия Димитрова е един от най-първите посетители на "Камиончето за топла храна" още от неговото създаване. За нея то е повече от място, където да получи нещо вкусно. Тази година дори ще отпразнува 82-рия си рожден ден там.

Емилия Димитрова: Сега е рай. Тук се събираме много познати, много хора, с които иначе няма къде да се срещнем и да разговаряме - основното: яли, не яли, ние сме си говорили, споделили лични проблеми и най-важно - спомени, мечти.

Всеки, който има нужда, е добре дошъл. Доброволците посрещат идващите с усмивка и топла храна.

Керанка Стоева, доброволец:

С мерак! С мерак го работим за хората, които идват да ядат!! Има много бездомни. Носят бурканите и сядат, ей там, и почват да ядат гореща храна. Доволни са хората. Венелин, Православна младежка общност:

Най-най-приятното е това да зарадваш хората, да им помогнеш, да почувстваш, че правиш нещо добро.

За да продължи инициативата обаче се налага смяна на камиончето. Затова организаторите призовават всеки, който може, да помогне, да го направи, за да продължат и те да помагат.

Деян Петров, организатор:

Нашата дейност е нашият, така, застъпник, и ни дава възможност да помолим отново хората да помогнат, да съберем средства, да купим едно камионче, което да е по-здраво, по-издръжливо на тия трудни изпитания.

За 7 години инициативата е достигнала до повече от 120 хиляди души.