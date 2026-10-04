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Слънчева неделя с максимални температури между 20° и 25°

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Какво време ни обещава новата седмица?

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес времето ще бъде слънчево. Минималните температури, в повечето места, ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана, в София - около 3°.

Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от север-североизток, в югоизточните райони - до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между между 20° и 25°, в София - около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 19°-22°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево, във вторник с временни увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са от 1°-2° в отделни котловини в Западна България до 10°-12° по Черноморието, а максималните ще са между 20° и 25°.

В сряда в сутрешните часове над крайните източни райони ще има значителна ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще се повишат слабо.

В четвъртък със слаб южен вятър ще се затопли. Облачността ще се увеличи, но само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.

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