Тръмп намекна за нови удари срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че може би предстои решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран.

Изданието "Aксиос" съобщи в петък, че най-висшите съветници на Тръмп по въпросите на националната сигурност са се срещнали тайно в "Кемп Дейвид", за да обсъдят вариантите на Вашингтон по отношение на Иран и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен.

В случай на нови военни атаки, Иран подготвя по-широкомащабен и по-решителен отговор, съобщиха източници на Ройтерс.