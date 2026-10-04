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Тръмп намекна за нови удари срещу Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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В случай на нови военни атаки, Иран подготвя по-широкомащабен и по-решителен отговор

тръмп намекна удари иран
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Американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че може би предстои решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран.

Изданието "Aксиос" съобщи в петък, че най-висшите съветници на Тръмп по въпросите на националната сигурност са се срещнали тайно в "Кемп Дейвид", за да обсъдят вариантите на Вашингтон по отношение на Иран и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен.

В случай на нови военни атаки, Иран подготвя по-широкомащабен и по-решителен отговор, съобщиха източници на Ройтерс.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:
"Иран е напълно разгромен. Единственият въпрос е дали ще стане по лесния или по трудния начин. Във всеки случай ще го постигнем."

#Доналд Тръмп #Иран

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