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Тайна среща за Иран и хутите в "Кемп Дейвид"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Тя е била председателствана от вицепрезидента Джей Ди Ванс

тайна среща иран хутите кемп дейвид
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Висши членове на кабинета на американския президент са обсъдили на тайна среща следващите стъпки във войната с Иран.

Коментиран е конфликтът между Саудитска Арабия и хутите в Йемен.

Тайната среща се е състояла в президентската резиденция "Кемп Дейвид." . За това съобщава влиятелното американско издание Аксиос. Саудитска Арабия планира в следващите седмици офанзива срещу подкрепяните от Иран хути.

Засега Съединените щати се въздържат да окажат военна помощ на саудитците срещу въоръжената групировка. Вашингтон предоставя на Рияд само разузнавателна информация.

#"Кемп Дейвид" #тайна среща #хути #Иран

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