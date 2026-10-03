Тайна среща за Иран и хутите в "Кемп Дейвид"

Висши членове на кабинета на американския президент са обсъдили на тайна среща следващите стъпки във войната с Иран.

Коментиран е конфликтът между Саудитска Арабия и хутите в Йемен.



Тайната среща се е състояла в президентската резиденция "Кемп Дейвид." . За това съобщава влиятелното американско издание Аксиос. Саудитска Арабия планира в следващите седмици офанзива срещу подкрепяните от Иран хути.

Засега Съединените щати се въздържат да окажат военна помощ на саудитците срещу въоръжената групировка. Вашингтон предоставя на Рияд само разузнавателна информация.