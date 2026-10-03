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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Исторически ден: България посреща цар Самуил!

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исторически ден българия посреща цар самуил
Снимка: БТА
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Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава днес на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, след което ще бъдат транспортирани до София със самолет Спартан.

България ще посрещне своя цар с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София.

БНТ ще бъде със специална церемония по повод паметното събитие, а репортерите на "По света и у нас" ще проследят историческия ден.

Всичко ще започне в Солун, където останките на цар Самуил ще бъдат дадени официално на българския премиер Румен Радев.

В Спартана ще се качи и екип на БНТ.

Екип на "По света и у нас"

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