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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Българският цар Самуил - какво знаят за него децата в училище?

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Тленните останки на великия български владетел цар Самуил се връщат у нас след повече от 1000 години. И това е повод да потърсим най-малките – онези, които тепърва се потапят в историята на бележития цар. Кой е цар Самул, какво е направил и какво искат да го попитат, ако днес той е пред тях?

Цар Самуил управлява България в края на X и началото на XI век - в години на тежки войни с Византия. При него държавата продължава съпротивата си, а Охрид се превръща във важно средище.

София Аспарухова, ученичка в 6-и клас, СУ "Елисавета Багряна": "Цар Самуил е владетел от Първо българско царство."

Сами Албитар, ученик от 6-и клас, СУ "Елисавета Багряна": "Той е разширил територията на България, воювал е с византицийте."

Дария Лазарова, ученичка в 6-и клас, СУ "Елисавета Багряна": "Бих го попитала как управлява толкова голяма държава?"

Мария Александрова, ученичка в 6-и клас, СУ "Елисавета Багряна": "Как са успявали да разширяват територията на България?"

Сами Албитар, ученик от 6-и клас, СУ "Елисавета Багряна": "Как са се информирали по това време?"

Калин Първанов, ученик от 6-и клас, СУ "Елисавета Багряна": "Велик български владетел, който ни дава пример, че не е било задължително да си от царско потекло, за да управляваш."

Сава Дърленски, ученик от 4-ти клас, СУ "Елисавета Багряна": "Бих го попитал на колко години е? Как са се справяли без технологии и лекарства?"

Константин Костов, ученик от 4-ти клас, СУ "Елисавета Багряна": "Щях да го попитам как в България по това време прекарва ежедневието си? Алекс: Според теб какво са правили през деня тогава? Ако е нямало съперници са живели нормално и са правили нормални неща."

Дара Мойнова, ученичка от 4-ти клас, СУ "Елисавета Багряна": "Защо са се обличали така, защо не са като нас сега с тениска?"

Ирина Александрова, ученичка от 4-ти клас, СУ "Елисавета Багряна": "Как са питали въпроси, които и той не е знаел. Те са нямали изкуствен интелект, телефони."

Ирина Александрова, ученичка от 4-ти клас, СУ "Елисавета Багряна": "Моето братче се казва Самуил? Алекс: Защо решихте да го кръстите Самуил? Първоначално аз исках да го кръстя Иво, но реших да го кръстя Самуил, защото се сетих, че има един много велик владетел на име Самуил."

Жанина Калчева, учител по история в 51-во СУ "Елисавета Багряна": "Побеждава Византия в един определен период, след това армията му е ослепена, това е изключително впечатляващ момент. Българските ученици обичат и знаят името на цар Самуил."

Веселин Стефанов, директор на 51-во СУ "Елисавета Багряна": "От няколко дни дискусията в училището тече по тази тема, много ученици казаха, че ще посетят събитието с родителите си, наистина по този начин се възпитават ценности към държавата и държавността."

Историята на цар Самуил не е само история за войни и владетели. Тя е част от паметта за българската държавност - и отговорност на всяко следващо поколение да я познава.

Константин Костов, ученик от 4-ти клас, СУ "Елисавета Багряна": "Както казват без минало, няма бъдеще!"

#костите на цар Самуил #Цар Самуил #ученици

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