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Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Пореден ден на масирани руски удари срещу Украйна

кличко врагът опитва заличи киев путин русия планира атакува европа
Снимка: АП/БТА
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Пореден ден на масирани руски удари срещу Украйна - Русия атакува Киев и други части на страната с дронове и балистични ракети. За часове бяха затворени няколко ключови пътни артерии в украинската столица след обстрел срещу три моста. Атака с жертви и срещу жилищни сгради. Според украинските власти това е част от новата стратегия на Путин за оказване на още по-голям натиск срещу Украйна.

Руски дрон се врязва в сградата на киевско училище посред бял ден. Минути по-рано децата са успели да се укрият в бомбоубежището и това ги спасява.

Жилищен блок - отново в Киев - рано сутринта е поразен, има жертви и ранени.

Серия от удари сa извършени и срещу три от шестте моста над река Днепър. За часове трафикът в украинската столица е напълно блокиран.

Виталий Кличко, кмет на Киев: "Ситуацията в столицата е драматична и е невъзможно да се правим, че човек може да живее така, както го е правил в мирно време. Врагът се опитва да заличи Киев - инфраструктурата, логистиката, социални и жилищни сгради. И най-вече - пак имат за цел да унищожат енергийната ни инфраструктура."

Между 500 000 и 1 млн. киевчани прекосяват всеки ден ключовите мостове, за да се придвижат до работа. За мнозина днес това беше невъзможно.

Тетяна Осипенко, жителка на Киев: "Пътувах повече от три часа, за да стигна до работа. Невъзможно е да се придвижваш, няма начин да прекосим моста."

Владимир Путин е дал нареждания на руските командири да изоставят всички правила на войната и да засилят ударите срещу цивилни цели преди началото на зимата. Това заяви Володимир Зеленски пред "Файненшъл Таймс", като се позова на разузнавателна информация, с която украинската страна се е сдобила. Атаки срещу болници, комуникационни центрове и енергийна инфраструктура точно преди началото на зимата, са част от плана на Москва, смята Зеленски.

Без да коментира засилването на ударите, Путин каза, че предпочита "дипломатически изход" от войната. И отново извади ядрената карта по въпроса за Калининград, въпреки че уточни, че Русия не планира да атакува Европа.

Владимир Путин, президент на Русия: "Не се опитваме да сплашваме никого, но, ако се стигне до директна атака срещу Руската федерация, в случая - срещу Калининград и други територии, разбира се, ще прибегнем до употребата на целия оръжеен аресенал, с който разполагаме."

Европа няма да се поддаде на руски заплахи - беше категоричен германският канцлер Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Подкрепата ни за Киев и натискът срещу Москва не целят да удължават войната. Но Русия трябва да сложи край на войната и да преустанови хибридните атаки срещу Европа. Ако има такива, ще отговорим бързо и много ясно, точно както направихме в Лайпциг."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Испания, Белгия и Полша са започнали доставки на 20-милиметрови снаряди за Украйна, съобщиха от Киев, но напомниха, че имат най-остра нужда от системи "Пейтриът".

#Виталий Кличко #войната в Украйна #Владимир Путин #Русия #киев #атаки

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