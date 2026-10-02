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ЕС обмисля освобождаване на резерви дизелово гориво

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Съединените щати увеличават натиска върху Европа за евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво. Днес в Брюксел ще се проведе спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, на което ще бъде обсъдена темата. Това се случва и на фона на информацията, че американският президент Доналд Тръмп обмисля забрана за износ на дизел.

Спешното заседание на европейската работна група ще се проведе ден след като от Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. От комисията поясниха, че се водят преговори на много нива и уточниха, че освобождаването на резерви става по строго определени правила.

Анна Каиса-Итконен, говорител на ЕК: „Всяко освобождаване на запаси от страна на Международната агенция за енергия е доброволно. Те правят препоръки за необходимите количества, от които се нуждае всяка държава членка на ЕС или извън него. Държавите членки уведомяват агенцията за освободените си запаси. А ние координираме дейността с помощта на работната група по въпросите за енергетиката.“

Великобритания също води преговори с европейските си партньори. Всички имаме желание за подсигуряване на пазара на горива, заяви представител на САЩ.

Джеймсън Гриър, търговски представител на САЩ: „Знаем, че Франция, Германия и Италия разполагат със запаси. Разбира се, няма да говоря от тяхно име, но мисля, че те биха приветствали сътрудничеството със САЩ за увеличаване на предлагането на дизел, включително чрез използването на част от тези запаси. Ние просто искаме да гарантираме, че американските работници и фермери ще получат необходимия им дизел на цена, която е поносима за тях.“

На въпрос за евентуална забрана за износа на дизел Доналд Тръмп каза, че според съветниците му това ще е добър ход.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Смятат, че това ще помогне за дизела, но може да повиши цените на други неща. Мисля, че сме в добра позиция, тъй като цените на петрола ще започнат да падат. В момента огромни количества петрол преминават през Ормузкия проток. Ние контролираме това.“

САЩ е важен доставчик на дизел за света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина би намалила цената в страната, но може да окаже допълнителен натиск върху цените в други държави.

# Доналд Тръмп #САЩ #горива

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