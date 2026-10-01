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Оцеляла при екзекуция в щата Тенеси: ООН с призив срещу нов опит за изпълнение на присъдата

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Оцеляла при екзекуция в щата Тенеси: ООН с призив срещу нов опит за изпълнение на присъдата
Снимка: БТА
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Осъдена на смърт в Съединените щати оцеля след законовия протокол за прилагане на две смъртоносни инжекции и се намира под медицински грижи в болница. ООН призова властите в щата Тенеси да не предприемат нов опит за екзекуция. Световната организация отново се обяви за премахване на смъртното наказание. Обстоятелствата около случая без прецедент в Съединените щати се разследват.

50-годишната Криста Пайк щеше да стане първата екзекутирана жена от над 200 години в Тенеси – един от двайсетината щати, които още прилагат смъртно наказание. Пайк беше осъдена през 1996 г. за побой, измъчване и убийство на 19-годишно момиче. Според свидетели и защитата осъдената е имала пулс, продължила е да диша и да хърка шумно след две инжекции смъртоносния химикал пентобарбитал.

Катрин Суини – журналистка, свидетелка на екзекуцията: "Това е огромна доза успокоително, която не е нужно да се прилага два пъти, но това стана. Тя остана жива. Проблемът е, че протоколът не казва какво да се прави при оцеляване след двойна доза. Нищо от това не трябваше да се случва и не беше планирано."

Губернаторът на Тенеси Бил Лий нареди цялостно разследване и замрази изпълнението на екзекуции в щата. Затворническата управа защити действията си по случая, който не е първи за тази година. През май в Тенеси екзекуцията на осъден за тройно убийство през 1994 г. беше отложена защото персоналът не можа да намери вена за смъртоносната инжекция. Около осъдената Пайк се разигра правна битка.

снимки: БТА

Върховният съд на Съединените щати разреши екзекуцията след като анулира нейното спиране, разпоредено часове по-рано от федерален апелативен съд. По-ниската инстанция искаше да се произнесе по допустимостта на жалба на защитата, свързана със сексуално насилие върху Пайк през детските ѝ години. В свое изявление ООН изтъква, че "смъртното наказание няма място в никое общество".

#щата Тенеси #екзекуция #смъртна присъда

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