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Реч за състоянието на американската армия: Пийт Хегсет обяви съкращения на генерали и дроново командване

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет обяви редица промени в американската армия.

В реч за състоянието на въоръжените сили Хегсет обяви създаването на ново командване за безпилотни летателни апарати и съкращаване с 20 процента на броя на генералите и адмиралите в американската армия до 1 януари догодина. Пентагонът ще започне и инициатива за проучване на бъдещето на войната под ръководството на главния изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск и бившия председател на Камарата на представителите от Републиканската партия Нют Гингрич, заяви Хегсет. Министерството на отбраната планира да построи и нова база за първи път от 40 години насам.

#Нют Гингрич #Пийт Хегсет #САЩ #SpaceX #илон мъск #американска армия

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