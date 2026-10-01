След показния разстрел в Пловдив: Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов

Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илиян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая с убийството на пловдивския бизнесмен.

Вчера МВР задържа предполагаемия извършител на престъплението в София. По непотвърдена информация това е Славчо Магеров, на 51 години. Той е с богато криминално минало и е известен на полицията. Мъжът беше арестуван на булевард „Черни връх“ в неговия лек автомобил. Според източници на БНТ събраните данни до момента показват, че става въпрос за физическия извършител на покушението, който е действал сам. Според първоначална информация той е бивш служител в една от фирмите на Филипов.

Бизнесменът беше прострелян в сряда през нощта в един от имотите си в кв. „Христо Смирненски“ в Пловдив. МВР сформира щаб за разследване на убийството, а през целия ден в Пловдив имаше пътни блокади и се спираха и проверяваха тъмни автомобили. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Разследващите работят по всички възможни версии. Все още не е посочен мотив за престъплението.