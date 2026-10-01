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ЦАР САМУИЛ: ЗАВРЪЩАНЕТО

След връщането на останките на Самуил: Очакват засилен интерес на туристите към едноименната крепост

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Самуиловата крепост край Петрич пази спомена за българския владетел и времето на неговото управление. Екскурзоводите очакват завръщането на тленните останки на царя в страната да привлече повече туристи. Какво е историческото значение на обекта и готов ли е той да посрещне бъдещите посетители?

Едно от най-значимите места, свързани с управлението на цар Самуил в България, е крепостта край петричкото село Ключ.

Силвия Велчева, главен екскурзовод и административен секретар в исторически музей Петрич: "Укреплението е изградено в периода 1009-1013 година от цар Самуил и неговите войни. Самото укрепление носи наименованието Дема и е било с дължина 7-8 км. От северния склон на планина Беласица до южния склон на планина Огражден."

През лятото на 1014 година на това място се провежда решаващото сражение между войските на цар Самуил и император Василий.

Императорът атакува укреплението от две страни. Българската отбрана е пробита, а византийската армия нанася тежко поражение на войските на Самуил. В сражението обаче загива един от най-близките военни съратници на Василий Втори – Теофилакт Вотаниат.

Силвия Велчева, главен екскурзовод и административен секретар в исторически музей Петрич: "Когато Василий Втори научава за смъртта на Вотаниат, тогава той е разгневен, дава заповед всичките пленени войници, които са били 14 хиляди, близо 15 хиляди на брой, да бъдат ослепени, като на всеки 100 човек е оставен по един със едно око да ги води."

Когато вижда ослепените си войници, цар Самуил получава удар и умира на 6 октомври 1014 година. Моментът е увековечен и с паметника, който и до днес се извисява в Самуиловата крепост.

Силвия Велчева, главен екскурзовод и административен секретар в исторически музей Петрич: "Един по-различен паметник от тези, които сме свикнали да виждаме в символ на чест и победа. Защото той изобразява цар Самуил в момента, в който вижда ослепените войни. За това е направен с присвити колене. Това е моментът преди той да се строполи на земята. Паметникът е с височина 5 метра, изработен от бронз и е дело на професор Борис Гондов."

Повече от хилядолетие по-късно, историята на цар Самуил продължава да привлича посетители в района, а Самуиловата крепост остава едно от местата, които пазят паметта за събитията от началото на XI век.

Димитър Димитров: "И каквото е направил, историята го е запазила. Ние само можем да се учим от това.

-БНТ: А учим ли се?

- Е, тук вече е въпрос на преподаване."

Очакванията са интересът към обекта да се увеличи след завръщането на мощите на българския владетел. В Самуиловата крепост вече се подготвят и инициативи, посветени на годишнината от гибелта му.

#Самуилова крепост #„Цар Самуил: Завръщането“ #тленните останки на Самуил

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