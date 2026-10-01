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Филм на Теодор Ушев е сред 12-те претенденти за наградите „Сезар“

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Анимационният филм „Живот с идиот“ попадна в кратката листа на Френската киноакадемия за наградите „Сезар“. Филмът е сред 12-те селектирани късометражни анимации за годината. Това съобщи режисьорът Теодор Ушев в профила си във Фейсбук.

„Да видя този „предизвикателен“ филм сред 12-те най-добри късометражни филма на годината в излючително конкурентната френска анимационна сцена, с първия си филм, изцяло продуциран във Франция!“, посочва Ушев.

За участие са били допуснати 48 филма. След първия етап на гласуване броят им е намален до 20, а при третия кръг са избрани финалните 12, уточнява той.

Окончателните номинации за „Сезар“ ще бъдат обявени на 22 януари 2027 г.

#награди "Сезар" #Номинации #Теодор Ушев

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