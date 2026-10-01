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ЦАР САМУИЛ: ЗАВРЪЩАНЕТО

Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил
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Министерството на транспорта и съобщенията и „БДЖ – Пътнически превози“ осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври 2026 г.

„Дължим признателност към великите личности, които са се борили за съхранението и укрепването на България, какъвто е и цар Самуил. Присъствието на хора от цялата страна ще бъде израз на уважение към делото и паметта на един от най-значимите ни владетели“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

За пътуването ще се издават двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 0,51 евро в посока.

Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната – Южна, Северна централна, Югозападна и Северозападна България, така че желаещите да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил да пристигнат в София преди началото ѝ в 12:30 часа и да отпътуват обратно още същия ден.

Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници.

#с влак #тленните останки на Самуил #безплатно пътуване #София

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