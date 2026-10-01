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Делото срещу прокурорския син: Васил Михайлов с качулка в съдебната зала, защото бил с променена външност

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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прокурорския син Васил Михайлов
Снимка: БНТ
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Два ареста за прокурорския син Васил Михайлов за по-малко от 4 часа докато излежава присъда. Софийският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд в Кюстендил "задържане под стража". Михайлов беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Обвиненията от гръцката прокуратура са шест, като за някои наказанието е доживотен затвор. И Окръжният съд в София реши той да остане в ареста по друго обвинение.

До куриозната ситуация се стигна след като първо Апелативният съд наложи мярка арест по искане от Гърция Михайлов да бъде екстрадиран заради обвинение за въоръжен грабеж през август. По-късно и Окръжният съд му наложи втора мярка "задържане под стража" заради дело за отвличане, побой и заплаха за убийство от миналата година в Перник.

Еми Кирилова – прокурор в Окръжна прокуратура – София: "За тези обвинения както и че са налице доказателства за реална опасност лицето да се укрие или да извърши други престъпления до приключването на висящото съдебно производство, отделно от това той изтърпява и наказание лишаване от свобода."

Присъдата си той излежава в затвора в Самораново, а тя изтича скоро на – 14 октомври. Според защитата му днешните мерки са безсмислени и репресивни.

Ивайло Юруков, адвокат на Васил Михайлов: "Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Разбирате ли, просто според мен не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона."

Според Окръжната прокуратура не е проблем подсъдимия да е с две мерки, защото европейската заповед за арест винаги може да бъде отменена.

Прокурорският син не пожела да махне качулката си и в съдебната зала, защото бил с променена външност и не искал да го виждат. Апелативният съд го глоби с 200 евро. Окръжният съд също искаше да глоби, но в крайна сметка той се съгласи и махна качулката.

Заради многото висящи производства срещу Михайлов съдът може да реши да отложи екстрадицията му в Гърция.

#оставен в ареста #прокурорският син #прокурорския син #Васил Михайлов

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