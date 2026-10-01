Оставиха в ареста обвиняемия за катастрофата в Мездра, при която загинаха двама младежи

Окръжният съд във Враца остави без уважение искането на 20-годишния Д. Т. за промяна на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека, съобщиха от съда. Той е обвинен за катастрофата от 25 юни 2026 г. в Мездра, при която загинаха 17-годишен мотоциклетист и 16-годишната му спътничка.

Според обвинението той е управлявал лек автомобил със скорост над разрешените 40 км/ч и е навлязъл в лентата за насрещно движение, без да изпреварва или заобикаля препятствие. Така е последвал сблъсък с правомерно движещ се мотоциклет.

Съдът е приел, че няма основания за промяна на мярката. Мотивите са, че има обосновано подозрение за съпричастност на обвиняемия към престъплението и реална опасност да извърши друго. От постановяването на мярката са изминали малко повече от три месеца, а максималният срок на задържане от осем месеца не е изтекъл.

Мярката „задържане под стража“ е наложена на 27 юни 2026 г. Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в София.

При тежкия инцидент загинаха две непълнолетни деца. В памет на жертвите Община Мездра обяви тридневен траур. Предвиденото в закона наказание за престъплението е минимум 10 години лишаване от свобода, посочват от съда.