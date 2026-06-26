Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си

Отново тежка катастрофа с жертви. Две деца загинаха край Мездра вчера. Шофьорът на лек автомобил е изгубил контрол, навлязъл е в насрещното движение и е връхлетял върху мотопед, с който са се движили 17-годишно момче и 16-годишната му приятелка.
Младежите са загинали на място. Шофьорът на колата е на 21 години и има книжка от 5 месеца. Взетите му проби за алкохол и наркотици са отрицателни. Причината за катастрофата се изясняват. По непотвърдена информация става въпрос за несъобразена скорост.
Симеон Искренов - експерт Пътна безопасност в "Европейски център за транспортни политики": „Бих казал, че е жестоко. Втори ден подред две деца отново умират, защото българският шофьор няма съвест и няма виждане над пътната безопасност. Мощен автомобил даден на 21- годишен водач. Защото за мен това е мощен автомобил и за такъв малък шофьорки стаж не трябва да се позволява да се качват такива лица на такива автомобили. Висока скорост. На съжаление бих казал висока скорост, защото следата, която е оставена от легкия автомобил, ако се е движил с 40 или да речем с 50 км, той можеше да възприеме, можеше да намали и нямаше да застигне от този трагичен инсидент.“