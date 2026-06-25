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Стадионът стана място само за богатите фенове

bnt avatar logo от Виктория Георгиева
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Европейски футбол
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Вижте разказа на един германски запалянко, който гледа любимците си на живо в САЩ.

Германия фенове цени билети
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88 евро за влак е наистина скъпо. Мисля, че нормалната цена е около 20 евро, но в момента всички се опитват да направят пари от случващото се. За мен големият проблем е (Джани) Инфантино. Освен това, феновете трябва да плащат за неща като билети и хотели.

Но за отиване и връщане от стадиона да дадеш 88 евро - това определено не е животът, който познавам. Футболът наистина се превърна в игра за богатите.

Дори в България, Германия или Англия обикновените фенове остават отвън, докато на стадиона са богатите. За да дойда до тук и да се върна до Германия, мисля, че общо всичко ще ми излезе 6000 долара.

Ако Германия пък стигне до финала, може би ще трябва да се върна в Ню Йорк, но засега ще изчакам. Бях на финала на световното първенство в Рим през 90-та. Тогава платих само 40 евро.

След това, за финала през 2014 в Бразилия, сумата беше 1000 евро. За финала в момента, цената на билета е около 13 000 долара.

Подробности вижте в репортажа на Виктория Георгиева!

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