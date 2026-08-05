Умира ли рибата в река Дунав: Как ниските нива на водата влияят на биоразнообразието?

Рязкото спадане на водите на Дунав предизвиква въпроси за състоянието на рибната популация в реката. Вече повече от две седмици нивото й стремглаво се понижава и местата, където се ловеше риба опустяха.

Александър Александров, дългогодишнен доайен на руските рибари: "От месец и половина се забелязва, че в река Дунав има цъфтеж на водорасли и водата е наситена с много водорасли. Като цъфтят, рибата изпада в шок, така наречения, и летаргия и не иска да кълве. Имам случай – 4-5 часа такова нещо не е било, никаква риба да не се хване и да не клъвне на въдиците. Риболовът е на дънни въдици. При дънните въдици, като ги хвърлим, се събира много водорасли. На петата минута не може да се риболова. Като опитаме един-два пъти, спираме да опитваме. Мрежата ляга на дъното, не хваща риба. Ниското ниво влияе като по-бавни течения, които дават възможност на самите водорасли да стоят на хубави места и да могат те да се развиват. И когато се покачи малко нивото, те тръгват по реката."