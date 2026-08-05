Безводието на Дунав: Състоянието на атомните централи по реката
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Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че енергийните доставки в страната на този етап са стабилни. Атомната електроцентрала "Пакш" работи с капацитет около 10 процента.
Според Мадяр вече "има светлина в тунела". Според прогнозите в австрийската част на Дунав скоро ще вали и надеждите са, че до края на седмицата нивото на реката ще се повиши.
В Румъния днес продължава операцията по потапянето на баржи с камъни, за да се отклони вода към АЕЦ Черна вода. Вчера румънските власти заявиха, че ако нивото на реката продължи да пада, централата ще може да работи още около седмица.