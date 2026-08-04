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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Нивото на Дунав: Екстремно ниски води в българския участък на реката

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Калчо Петков
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Чете се за: 02:15 мин.
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Нивото на река Дунав продължава да пада и според специалистите тенденцията ще продължи и през следващите дни при всички крайречни градове от Видин до Силистра. Изключение е Никопол, където Дунав се задържа на четири сантиметра над критичния минимум. Очакванията са ситуацията да остане без промяна през целия месец август.

По информация на АППД за момента има три заседнали товарни кораба, които са извън плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи. Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица край село Гомотарци, е изтеглен от плитчините и в момента е в сръбски води. От миналата седмица плаването на пътнически круизи на българска територия е напълно преустановено.

капитан Светослав Филев: "При това състояние на Дунав и при тези екстремно ниски води, които се наблюдават в последните седмици, в български участък могат да пътуват товарни кораби с газене не по-голямо от 1,40-1,50, докато пътнически кораби почти е невъзможно да достигнат в долния участък. В момента максимално пътуват до Видин."

От АППД за момента не се ангажират с прогнози колко ще продължи незапомнената криза, но според независими специалисти плаването в българския участък на големи плавателни съдове може да бъде почти напълно преустановено в скоро време.

Ивелин Занев, директор на АППД - Русе: "Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите."

Заради критичното спадане на нивото е намаляла работата на пристанищата, както и драгирането на реката.

#намаляла работа #три заседнали товарни кораба #Дунав в плен на сушата #ниското ниво на Дунав #ниски води на Дунав #ниско ниво на река Дунав

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