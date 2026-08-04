Заради кризата в испанския анклав Сеута: Среща на вътрешните министри на ЕС

Броят на смъртните случаи при масовото нахлуване на мигранти в испанския анклав Сеута в Северна Африка на този етап достига 75 души. Данните са неокончателни, съобщи испанският министър на вътрешните работи на извънредна видеосреща с колегите си от страните-членки на ЕС.

Мащабите на нахлуването в Сеута се оказват все по-стъписващи. Поне 72 000 души са влезли нелегално в испанския анклав миналата седмица, а 70 000 вече са се върнали, заяви по време на срещата днес испанският вътрешен министър.

снимка: БТА

Фернандо Гранде-Марласка, министър на вътрешните работи на Испания: „В момента уреждаме статута на пребиваващите незаконно в Испания. Онези, които нямат право да останат, разбира се, ще бъдат депортирани.“

Фернандо Гранде-Марласка отхвърли твърденията, че кризата е застрашила Шенгенското пространство, като отбеляза, че Сеута не е част от територията, обхваната от Шенгенското споразумение.

Фернандо Гранде-Марласка, министър на вътрешните работи на Испания: „Сеута се ползва със специален статут в рамките на Шенген от 1991 г., което означава, че никой не може да напусне територията, без документите му да бъдат надлежно проверени.“

Испания отрече и твърденията, че мароканските власти са предупредили Мадрид за мащаба на безпрецедентното събитие. Вътрешните министри от ЕС бяха единодушни, че не Шенген, а дезинформацията в социалните мрежи и фалшивите новини, подхранвани от трафикантите на хора, са проблемът, срещу който трябва да се действа.

Лоран Нунес, министър на вътрешните работи на Франция: „Председателят на Европейската комисия подчерта необходимостта от засилване на борбата срещу трафикантските мрежи, които играят съществена роля в мащабния приток на мигранти, включително на онези, които влизат в Европейския съюз по незаконен начин.“

След срещата министърът на вътрешните работи на Финландия Мари Рантанен заяви, че Испания е получила безусловна подкрепа от всички държави членки. Според нея не е обсъждано въвеждането на контрол по вътрешните граници на този етап. Тя посочи, че подобна мярка не е била изисквана от Европейската комисия, тъй като ситуацията в Сеута се е успокоила.