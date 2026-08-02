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След кризата в Сеута: ЕС свиква извънредно заседание "Вътрешни работи"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Заседанието ще се проведе във вторник чрез видеоконферентна връзка

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Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз свиква извънредно заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ заради масовото нахлуване на мигранти тази седмица в испанския анклав Сеута в Северна Африка.

Заседанието ще се проведе във вторник чрез видеоконферентна връзка, съобщи снощи премиерът на Ирландия.

Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, изпратиха писмо до ирландското председателство, както и до председателите на Европейския съвет и Европейската комисия, с искане за извънредно заседание.

В писмото държавните и правителствените ръководители изразяват сериозна загриженост заради събитията в Сеута. Те заявяват решимост да спрат опитите на трафикантите да застрашават външните граници на Европейския съюз.

#премиера Румен Радев #Сеута #ЕК #извънредно заседание #ЕС

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