След кризата в Сеута: ЕС свиква извънредно заседание "Вътрешни работи"

Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз свиква извънредно заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ заради масовото нахлуване на мигранти тази седмица в испанския анклав Сеута в Северна Африка.

Заседанието ще се проведе във вторник чрез видеоконферентна връзка, съобщи снощи премиерът на Ирландия.

Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, изпратиха писмо до ирландското председателство, както и до председателите на Европейския съвет и Европейската комисия, с искане за извънредно заседание.

В писмото държавните и правителствените ръководители изразяват сериозна загриженост заради събитията в Сеута. Те заявяват решимост да спрат опитите на трафикантите да застрашават външните граници на Европейския съюз.