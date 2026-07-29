БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 02:42 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Властите в Кения разследват смъртта на 15 слона в Националния парк „Амбосели“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Запази
Властите в Кения разследват смъртта на 15 слона в Националния парк „Амбосели“
Слушай новината

Властите в Кения разследват смъртта на 15 слона през изминалия месец в Националния парк „Амбосели“, съобщи АП.

От Държавната служба за дивата природа на Кения поясниха, че 10 от животните са проявили признаци на частична парализа, преди да умрат в рамките на два дни. Останалите пет слона са открити вече мъртви, като телата им са били частично разкъсани от лешояди и други хищници.

Повечето от засегнатите животни са женски слонове и техните малки, като сред загиналите има само един мъжки. Смъртните случаи са регистрирани в районите на резервата „Кимана“ и ранчото „Куку“, които заобикалят националния парк, допълват от ведомството.

В миналото Кения вече е засичала случаи на отравяне на слонове в резултат на бракониерство, както и поради конфликти между местното население и дивите животни.

Първоначалните изследвания на пробите, извършени в лаборатория на Университета в Найроби, са открили „потенциално токсично вещество“. В същото време обаче паралелните анализи на Държавната химическа лаборатория са дали отрицателен резултат за тестваните отровни елементи. Властите уточняват, че изследванията продължават, допълва АП.

„В засегнатите райони се провежда и екологично разследване, което включва анализ на водоизточниците и други потенциални замърсители на околната среда. Целта е да се установи дали слоновете са били изложени на общ източник на заразяване или отравяне“, се казва в официалното изявление на ведомството.

Оттам се опитаха да успокоят обществеността, като подчертаха, че няма доказателства болестта да се предава на хората.

#смъртта на слонове #Кения #разследване

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
4
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
5
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
6
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Африка

Планината Олимп, обекти в Тунис, Индия, Япония и плаж, свързан с десанта в Нормандия, вече са част от световното културно наследство
Планината Олимп, обекти в Тунис, Индия, Япония и плаж, свързан с десанта в Нормандия, вече са част от световното културно наследство
Откриха 18 египетски гробници, гранитен саркофаг и погребални предмети в Марина ал Аламейн Откриха 18 египетски гробници, гранитен саркофаг и погребални предмети в Марина ал Аламейн
Чете се за: 03:37 мин.
Броят на починалите от ебола в ДР Конго надхвърли 400, съобщиха властите Броят на починалите от ебола в ДР Конго надхвърли 400, съобщиха властите
Чете се за: 00:27 мин.
Розовото фламинго в Кения губи цвят и намалява като бройка заради екологичните промени в региона Розовото фламинго в Кения губи цвят и намалява като бройка заради екологичните промени в региона
Чете се за: 01:35 мин.
ДР Конго затяга правилата за пътувания, след като във Франция бе регистриран случай на ебола ДР Конго затяга правилата за пътувания, след като във Франция бе регистриран случай на ебола
Чете се за: 02:37 мин.
Откриха гробници на 5000 г. в Египет, които може да са предшественици на пирамидите Откриха гробници на 5000 г. в Египет, които може да са предшественици на пирамидите
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, в което ясно се казва: "Поддържайте самолетите МиГ-29" Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, в което ясно се казва: "Поддържайте самолетите МиГ-29"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за 300 ракети "Пейтриът" След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за 300 ракети "Пейтриът"
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Детската болница в Бургас ще обслужва над 220 000 деца от...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Млада жена загина в катастрофа между товарен и лек автомобил край...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Мондиал за продан: Сблъсък между УЕФА и ФИФА заради идея за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ