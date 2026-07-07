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Откриха 18 египетски гробници, гранитен саркофаг и погребални предмети в Марина ал Аламейн

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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Забележителни са и 24-те златни погребални предмета, поставени в устите на няколко от покойниците

открития некропол кайро разказват древен египет 4500 години
Снимка: БТА
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Египетски археолози откриха осемнадесет гробници, запечатан гранитен саркофаг и десетки изключителни погребални предмети в Марина ал Аламейн на средиземноморското крайбрежие, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата.

Екипът е разкрил единадесет издълбани в скали подземни гробници, които достигат дълбочина около осем метра, както и седем надземни гробници, изградени от варовикови блокове. Част от тях са в забележително добро състояние, като погребалните камери все още са били запечатани с оригиналните си каменни плочи и не са били отваряни от древността.

Сред най-впечатляващите находки е гранитен саркофаг с дължина 2,5 метра, запечатан с оригиналния си капак. В него са намерени човешки останки, които се изследват в момента.

В близост екипът е попаднал на фрагменти от гипсова статуя на сфинкс, които са доказателство за трайното влияние на древноегипетските религиозни и художествени традиции през елинистическата и римската епоха.

Забележителни са и 24-те златни погребални предмета, поставени в устите на няколко от покойниците, изтъкна ръководителят на археологическата мисия и директор на обекта Иман Абдел Халек. По думите ѝ това са т.нар. „златни езици“ - ритуален елемент, за който се е вярвало, че ще помогне на починалите да говорят в отвъдния живот. Намерен е и рядък златен амулет „Окото на Хор“, един от най-важните защитни символи според древноегипетските вярвания.

Разкопките са разкрили и богата колекция от предмети, сред които почти напълно запазени керамични съдове, амфори, маслени лампи, чинии, недовършена мраморна статуя, за която се смята, че изобразява богинята Афродита, варовикова надгробна стела с изображение на седнал мъж, държащ птица, както и колекция от стъклени лакримарии, известни още като съдове за сълзи, използвани в погребалните ритуали.

Министърът на туризма на Египет Шериф Фатхи посочи, че амбициозен проект предвижда отварянето на обекта в Марина ал Аламейн за туристи. Той включва посетителски център, електрически превозни средства, маршрути за разглеждане, фондохранилище, административна сграда и открит театър. Очаква се да бъде завършен през първата половина на следващата година.

Смята се, че разположеният на около 100 километра западно от Александрия Марина ал Аламейн е наследник на древния град Левкаспис, споменат от гръцкия географ Страбон. Селището процъфтява от елинистическия до византийския период, достигайки разцвета си между I и III век сл. Хр., като важен търговски и пристанищен център на средиземноморското крайбрежие на Египет.

Разкопките след откриването му през 1986 г. изваждат на бял свят един от най-добре запазените древни крайбрежни градове в северноафриканската страна. Уличната мрежа, жилищните квартали, обществените сгради, пристанището, търговските райони и обширните некрополи обогатяват представата за мултикултурния характер на живота в Средиземноморието през древността.

#Марина ал Аламейн #находки #Египет

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