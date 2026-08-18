Въздушно такси: В Казахстан тестват безпилотен електрически хеликоптер с човек на борда

Казахстан за първи път тества безпилотен електрически пътнически хеликоптер с човек на борда. Министърът на транспорта извърши първия полет.

Демонстрацията е част от плановете на Казахстан да развие мрежа от въздушни таксита и да направи страната първата в ОНД, която въвежда този вид транспорт по редовни маршрути.

Двуместният хеликоптер може да достигне скорост до 130 км/ч и да лети до 35 км. Очаква се първоначалните маршрути да се фокусират върху туризма и демонстрационните полети с продължителност между пет и 30 минути.