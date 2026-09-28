Слоновете лекуват себе си и малките си с лечебни растения

Когато африканските слонове се чувстват зле, те използват десетки различни лечебни растения. До това заключение стигнаха авторите на проучване, в което са анкетирани хора, живеещи и работещи в местообитания на слонове в района на планината Елгон в Кения.

Животните, които живеят там, отдавна интригуват учените с необичайното си поведение — наричат ги „слонове, добиващи сол“, защото се катерят в пещери и остъргват скали с бивните си, за да извличат минерали за диетата си.

Новопубликувано проучване показва, че същите тези слонове използват няколко различни растителни вида за медицински цели.

Един от водещите изследователи, д-р Елоди Фрайман от университета Браун в САЩ, заяви, че проучването повдига въпроси дали унищожаването на местообитанията лишава животните – и хората – от лекарствата, от които се нуждаят, за да водят пълноценен живот.

От анкета сред местните жители става ясно, че слоновете избират определени растения, когато са се чувствали болни, а женските слонове са давали лечебни растения на малките си.

Въз основа на това, изследователите стигнали до заключението, че слоновете използват 35 различни растителни вида, 25 от които са известни с лечебните си свойства на местните жители.

Проучването, публикувано в списанието Scientific Reports , не идентифицира респондентите; изследователите са ги интервюирали анонимно, за да могат свободно да споделят своите истории.

Техните истории съдържат интригуващи подробности. В един от разказите наблюдател на дивата природа описва как е видял слонове, използващи растение, наречено Coleus barbatus, „като лекарство за малките си“.

Растението се използва като лекарство за различни заболявания, включително стомашни болки. Очевидец съобщи, че майките слоници го сдъвкват в устата си – „отстраняват листата и го дъвчат до гладка консистенция, заедно с корените на някои други дървета“, след което го дават на малките си.

Най-ранните научни доказателства за слонове, практикуващи „самолечение“, датират от началото на 3 век.

Римският автор Клавдий Елиян, в своя труд „De Natura Animalium“ („За природата на животните“), описва слон, който, ранен от копия и стрели, е консумирал маслинови цветове и масло. Слонът се е възстановил напълно.