БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:17 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слоновете лекуват себе си и малките си с лечебни растения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази
Слоновете лекуват себе си и малките си с лечебни растения
Слушай новината

Когато африканските слонове се чувстват зле, те използват десетки различни лечебни растения. До това заключение стигнаха авторите на проучване, в което са анкетирани хора, живеещи и работещи в местообитания на слонове в района на планината Елгон в Кения.

Животните, които живеят там, отдавна интригуват учените с необичайното си поведение — наричат ги „слонове, добиващи сол“, защото се катерят в пещери и остъргват скали с бивните си, за да извличат минерали за диетата си.

Новопубликувано проучване показва, че същите тези слонове използват няколко различни растителни вида за медицински цели.

Един от водещите изследователи, д-р Елоди Фрайман от университета Браун в САЩ, заяви, че проучването повдига въпроси дали унищожаването на местообитанията лишава животните – и хората – от лекарствата, от които се нуждаят, за да водят пълноценен живот.

От анкета сред местните жители става ясно, че слоновете избират определени растения, когато са се чувствали болни, а женските слонове са давали лечебни растения на малките си.

Въз основа на това, изследователите стигнали до заключението, че слоновете използват 35 различни растителни вида, 25 от които са известни с лечебните си свойства на местните жители.

Проучването, публикувано в списанието Scientific Reports , не идентифицира респондентите; изследователите са ги интервюирали анонимно, за да могат свободно да споделят своите истории.

Техните истории съдържат интригуващи подробности. В един от разказите наблюдател на дивата природа описва как е видял слонове, използващи растение, наречено Coleus barbatus, „като лекарство за малките си“.

Растението се използва като лекарство за различни заболявания, включително стомашни болки. Очевидец съобщи, че майките слоници го сдъвкват в устата си – „отстраняват листата и го дъвчат до гладка консистенция, заедно с корените на някои други дървета“, след което го дават на малките си.

Най-ранните научни доказателства за слонове, практикуващи „самолечение“, датират от началото на 3 век.

Римският автор Клавдий Елиян, в своя труд „De Natura Animalium“ („За природата на животните“), описва слон, който, ранен от копия и стрели, е консумирал маслинови цветове и масло. Слонът се е възстановил напълно.

#слонове #билки

Последвайте ни

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
2
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Повече полети до Варна и Бургас дават повече оптимизъм за следващото лято
5
Повече полети до Варна и Бургас дават повече оптимизъм за...
В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива
6
В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
6
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София

Още от: Любопитно

Учени разкриха загадъчната сила, спомогнала за формирането на Слънчевата система
Учени разкриха загадъчната сила, спомогнала за формирането на Слънчевата система
Мерлин, Дюй и Луна - новите специални агенти на четири лапи в агенция "Митници" (СНИМКИ) Мерлин, Дюй и Луна - новите специални агенти на четири лапи в агенция "Митници" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
Неочаквано откритие в Мелник: археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII - XIV век Неочаквано откритие в Мелник: археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII - XIV век
Чете се за: 03:02 мин.
Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария
Чете се за: 02:32 мин.
Франция очаква папа Лъв XIV Франция очаква папа Лъв XIV
Чете се за: 00:52 мин.
Учените пренаписват родословното дърво на прилепите, като определят Европа за неговата люлка Учените пренаписват родословното дърво на прилепите, като определят Европа за неговата люлка
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник в Македония
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм най-големият...
Чете се за: 06:17 мин.
Балкани
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на новия сезон на „Под прикритие“ Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на новия сезон на „Под прикритие“
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Започва мисията на Международния валутен фонд у нас Започва мисията на Международния валутен фонд у нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да пътуваш с влак през военна зона в Украйна "По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да пътуваш с влак през военна зона в Украйна
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Краен срок - до утре се подават заявления за гласуване в чужбина
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Заради свлачището в "Аспарухово" - удължават с месец...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Тейлър Суифт спечели приза за видео на годината на наградите на MTV
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ