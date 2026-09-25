Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария

Археологическите проучвания в Рациария продължават и тази година. Екипът работи в три основни сектора – подземната инфраструктура на римските терми, южната част на комплекса и раннохристиянската базилика, датирана от края на IV – първата половина на V век. Сред най-значимите резултати са над 200 метра проучени подземни галерии, които дават нова информация за инженерните умения на римляните.

Под земята на античния град Рациария археолозите проучват система, изградена преди 17 века и свързана с отводняването на римските терми.

доц. д-р. Здравко Димитров, ръководител на разкопките: "Мога смело да заявя, че това засега е най-сериозното проучване, което сме имали в България на този тип съоръжения. Има такива в римските терми в Одесос и в една от сградите в Сердика, но те са проучвани преди десетки години по друга методика и са значително по-малки, отколкото тези, които откриваме в Рациария. Тоест, тук най-вече на базата на това, че комплексът е много голям, имаме изключително разнообразие при изграждането на тези подземни галерии."

Над 200 метра от подземната система вече са проучени. Различните конструкции и сводове показват сложното инженерно решение, използвано при изграждането на термите.

доц. д-р. Здравко Димитров, ръководител на разкопките: "Може да се направят много заключения за инженерните умения на римляните от тази епоха. Аз лично, като строителен техник, това ми е средното образование. Аз съм удивен от това по какъв начин това антично римско ВиК е било планирано и след това реализирано и как няма абсолютно никакви нарушения 17 века след това. Така че наистина една сериозна база данни получаваме за античното строителство от трети, четвърти век, римската епоха."

Сред находките са керамика и монети от I до VI век, както и предмети, свързани с ежедневието в баните.