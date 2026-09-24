БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Учените пренаписват родословното дърво на прилепите, като определят Европа за неговата люлка

bnt avatar logo от Михаил Панайотов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
EBU
Запази

Как ДНК на първите летящи бозайници може да помогне на човешката медицина

Прилеп от вида Cistugo seabrae, събран по време на експедиция в Намибия
Снимка: Факултет по естествени науки на Карловия университет / Ярослав Червени
Слушай новината

Международен екип от учени, в който участват и чешки експерти, е съставил нова еволюционна история на прилепите. Най-мащабното досега генетично и палеонтологично проучване на прилепите, публикувано в сряда в списанието Nature, разкри, че единствените летящи бозайници са възникнали преди 65 милиона години в Европа – а не в Африка, както се е смятало досега.

Освен това резултатите от изследването помагат да се обясни изключителната им дълголетност и високата им устойчивост към инфекциозни заболявания.

Прилепите съставляват почти една пета от всички живи видове бозайници и играят жизненоважна роля за поддържането на здрави екосистеми, тъй като опрашват растенията и изяждат огромно количество вредни насекоми.

В продължение на десетилетия учените смятаха, че прилепите първоначално са се развили в Азия, Африка или Северна Америка. Въпреки това едно революционно проучване на международния консорциум „Bat1K“ опровергава тези предположения.

Чешки учени също дадоха значителен принос към изследването. Марек Увизл и Петр Бенда работят във Факултета по естествени науки на Карловия университет, както и в Националния музей в Прага. Към екипа от автори се присъедини и Петър Вало от Института по биология на гръбначните животни към Чешката академия на науките в Бърно. Заедно с други експерти от 64 държави те анализираха най-големия досега набор от данни, включващ 103 генома, представляващи всички 21 известни съществуващи семейства прилепи, и ги свързаха с 44 фосилни екземпляра от цял свят.

Резултатите показаха, че прилепите са се появили за първи път в Европа преди около 65 милиона години и оттам са се разпространили през Африка към останалата част от света. Това означава също, че първите прилепи са започнали да еволюират много скоро след измирането на динозаврите, когато в екосистемите е останала свободна ниша след тяхното изчезване.

Първият прилеп на Земята

За първи път в историята учените успяха да възстановят генетичния код на общия предшественик на всички съвременни прилепи. Те откриха, че способността да летят активно и да използват ехолокация – тоест да се ориентират с помощта на ултразвукови ехота – се е развила при прилепите почти едновременно в самото начало на тяхната еволюция. Именно тази комбинация от характеристики е осигурила огромния еволюционен успех на прилепите.

„Чудесно е, че благодарение на усилията на толкова много хора успяхме да съчетаем съвременните методи за ДНК-секвениране с изследването на фосилни находки, като по този начин разкрихме сложната еволюционна история на прилепите и техните уникални характеристики“, казва съавторът Марек Увизл, описвайки значението на изследването.

Ключът към човешкото здраве и дълголетието

Освен способността си да летят, прилепите се отличават с необичайна устойчивост към тежки вирусни инфекции. Това представлява сериозна заплаха за хората, тъй като болестите, които прилепите понасят без особени затруднения – но които са смъртоносни за хората – се предават лесно в рамките на техните колонии. Всъщност именно от тези летящи бозайници към хората са били предадени цяла поредица от болести, които днес тормозят човечеството – SARS, Марбург, Нипа, Хендра, а вероятно и SARS-CoV-2 и Ебола.

Освен това, въпреки изключително ниското си телесно тегло, прилепите достигат изключително напреднала възраст. Новосъздадената генетична карта предоставя на учените за първи път точни указания как да идентифицират конкретните участъци от ДНК, отговорни за тези две уникални характеристики. Резултатите от това изследване могат следователно да се окажат от фундаментално значение за хуманната медицина в бъдеще, особено при изучаването на механизмите на стареенето и борбата с инфекциозните заболявания.

Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 23 септември 2026 г.

#прилепи #родословно дърво

Последвайте ни

ТОП 24

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
1
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София пряко...
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
3
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха...
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
4
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
5
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
6
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Любопитно

"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Чете се за: 03:35 мин.
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
7811
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха цяла сцена от средновековен стенопис в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник Откриха цяла сцена от средновековен стенопис в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник
Чете се за: 02:52 мин.
Приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на обсерваторията "Рожен" Приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на обсерваторията "Рожен"
Чете се за: 02:07 мин.
Настъпи астрономическата есен Настъпи астрономическата есен
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН
България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След срещата Радев - Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29 След срещата Радев - Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Чете се за: 00:32 мин.
По света
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Прецедент в Австралия: За първи път изкуствен интелект проби...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ