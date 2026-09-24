Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша

Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Република Полша днес, 24 септември. Премиерът Радев бе посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет в гр. Варшава, и вече започна среща с полския министър-председател Доналд Туск. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, както и теми от европейския дневен ред. След края на разговора Радев и Туск ще дадат съвместна пресконференция за представителите на медиите.

В рамките на визита министър-председателят Румен Радев ще поднесе венец на Паметника на Незнайния воин в гр. Варшава.

Във водената от премиера Радев официална делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов, също така има и заместник министри, както и представители на бизнеса и от страна на държавата, и от страна на частния бизнес. Част от темите, които се очакват да бъдат засегнати по време на днешната среща с именно двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетиката, котбраната, транспорта, иновациите.

Свързаността е една от основните точки, които също ще се разглеждат на двустранната среща. Полша през годините стана една от държавите, които най-бързо и най-ефикасно усвоява европейски средства за изграждане на инфраструктура.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.