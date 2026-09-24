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Жълтото училище в Пловдив отново се върна към живот

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Чете се за: 05:07 мин.
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Емблематичната сграда ще приема студенти от втория семестър

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Ремонтът на емблематичното Жълто училище в Пловдив е вече на финала. Години наред то беше застрашено от срутване. След дълго забавяне заради тежки административни процедури един от най-ценните паметници на културата вече е възроден. Построено през 1868 година като първото епархийско училище в Пловдив, а впоследствие и първата гимназия, днес сградата е част от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство.

Повече от 10 години се правят опити Жълтото училище в Пловдив да бъде спасено след като става ясно, че сградата е опасна и не е възможно в нея да се преподава.

Доц.д-р Жан Пехливанов, ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив: "Тя е в плен на цялата законова уредба вече 10 години и беше, повярвайте ни пред срутване. Декември 2025 година цялата фасада беше паднала на земята."

През 2016 държавата отпуска 1 милион лева за ремонт, а община Пловдив осигурява 100 хиляди. Същинските ремонтни дейности обаче започват едва миналата година, а стойността им вече надхвърля 1 милион евро.

Доц.д-р Жан Пехливанов, ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив: "500 000 евро дадени 2016-та и 50 хиляди от общината, нали аз вече в евро говоря, и всичко друго са наши средства. Преди три дена ми се обадиха от Министерство на образованието да ме попитат с какви пари строим, а ние строим с това, което сме спестили. И ми обещаха пари със задна дата."

Вече са възстановени декоративните елементи по фасадата на сградата, така че да бъде запазен нейният автентичен вид. Сменена е дограмата, обновени са стаите. Предстои посещение на комисия от Националния институт за недвижимо културно наследство, с която е съгласувана всяка стъпка по ремонта.

Проф. Галя Лардева, декан на Факултета по Изобразително изкуство в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив: "Нашите студенти ще имат привилегията да се обучават в една знакова сграда, изключително красива, изключително емблематична за Пловдив и за цяла България. Много се радвам, че ръководството на Академията успя да приключи този нелесен проект по ремонта и е направен абсолютно професионално с вкус и съобразна изискванията, които са необходими за един паметник на културата с национално значение."

Александра Василева е трети курс в специалност маркетинг и комуникации в изкуствата. Вълнува се, че ще успее да завърши образованието си в училище с богата история.

Александра Василева, студент: "Научих, че тук са вървели много знаменити личности като Иван Вазов, Димчо Дебелянов и много други хора, които са участвали в Априлското въстание и това според мен е много голям символ и исторически знак. Нямам търпение да вляза, да прекрача тези порти, да премина и аз през тези стъпки."

Строежът на гимназията започва през 1868 година, за което е поискано специално позволение от Султана.

Стефан Шивачев, историк: "С разрешение на османските власти към събирания ежегоден данък бедел се добавят 52 пари от всеки данъкоплатец в епархията, които да формират един фонд за изграждане на сградата. Започва събирането на средства и от богатите пловдивчани. Решава се, че като благодарност ще има два надписа на сградата. Единият на турски, другият на български език с благодарност за султан Абдул Азис и правителството, което разрешава строителството и подпомага събирането на средствата."

Студентите ще се завърнат в обновената и укрепена сграда след като бъдат обзаведени и кабинетите, за което бяха гласувани близо 300 000 евро на сесията на Общинския съвет.

Костадин Димитров, кмет на община Пловдив: "Около 200 хиляди евро ще бъде отделено за обзавеждането, останалата част за входното пространство, което ще бъде допълвано, защото там имаме готов проект за обновяването на целия Античен театър."

От ръководството на Академията са убедени, че от втория семестър Жълтото училище започва нов живот.

#жълтото училище #ремонт #Пловдив

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