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Тръмп срещу медиите: Съд разпореди възстановяване на достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и "Политико"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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тръмп ормузкия проток президентът сащ нарече морския път bdquoамериканска територияldquo
Снимка: БТА
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Съд в САЩ разпореди незабавно да бъде възстановен достъпът до Белия дом на трите медии, на които по-рано Доналд Тръмп наложи забрана.

След като телевизиите Си Ен Ен и Ем Ес Нау и изданието "Политико" оспориха забраната, федерален съдия разпореди, че тя е противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати.

Това е сериозен удар за Доналд Тръмп в една от най-големите му битки с медиите.

#три медии #Доналд Тръмп #САЩ #съд

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