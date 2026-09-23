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Делото на американски медии срещу забраната за достъп до Белия дом е в ход

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Делото на американски медии срещу забраната за достъп до Белия дом е в ход
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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За днес е планирано онлайн изслушване по делото, което Си Ен Ен, "Политико" и Ем Ес Нау, заведоха срещу президента Доналд Тръмп, който им забрани да отразяват събития в Белия дом.

Според Тръмп тези медии разпространяват лъжи и фалшиви новини за него и администрацията му и са заплаха за националната сигурност. А според журналистите подобна забрана нарушава първата поправка на американската конституция. Нито една телевизия не пое ролята на Си Ен Ен да подава на ротационен принцип сигнал за всички мрежи с цел икономии на средства и място. Междувременно администрацията стартира собствен стрийминг канал „Тръмп Ти Ви“, който предава денонощно кадри с държавния глава.

#три медии # Белия дом #Доналд Тръмп #САЩ #забрана

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