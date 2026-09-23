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Американски милиардер купува "Лукойл"?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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американски милиардер купува лукойл
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Американският милиардер Тод Боули си е осигурил подкрепата на американското правителство и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, и ще участва в наддаването за международните активи на Лукойл, твърди "Файненшъл таймс".

Те бяха обявени за продажба миналата година, след като руската петролна компания попадна под американски санкции.

Боули работи за потенциална сделка от месеци, твърдят източници, запознати с темата. Целта е от сделката да бъде отстранен американския инвестиционен фонд "Карлайл", който се съгласи да купи активи на петролния гигант в началото на годината.

Активите на Лукойл в чужбина се оценяват на около 20 милиарда долара. Включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и рафинерии в Европа, сред които и тези в България и Румъния.

#Тод Боули #"Лукойл" #милиардер #продажба

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